不敗將軍孫立人帥照能流傳至今 都因當年攝影官狸貓換太子

孫立人（1900年~1990年）畢業於美國維吉尼亞軍校，抗戰時率軍入緬，於仁安羌搭救英軍，此後在印度由美方軍援成立新一軍，反攻緬甸大破日軍。國共內戰初期，新一軍曾在東北戰場擊退林彪。此後大陸局勢土崩瓦解，他在台訓練的新軍，成為政府手頭少數的本錢。1950年，蔣中正總統復行視事，任命他擔任陸軍總司令，權傾一時。

2020-08-09 17:21