不敗將軍孫立人帥照能流傳至今 都因當年攝影官狸貓換太子
孫立人（1900年~1990年）畢業於美國維吉尼亞軍校，抗戰時率軍入緬，於仁安羌搭救英軍，此後在印度由美方軍援成立新一軍，反攻緬甸大破日軍。國共內戰初期，新一軍曾在東北戰場擊退林彪。此後大陸局勢土崩瓦解，他在台訓練的新軍，成為政府手頭少數的本錢。1950年，蔣中正總統復行視事，任命他擔任陸軍總司令，權傾一時。
當年捲匪諜案 小蔣去世後才解軟禁
1955年，時任總統府參軍長的孫立人，被捲入部屬郭廷亮的匪諜案。政府調查宣稱，孫立人雖不知情，仍負重大咎責，因此「准予自新，毋庸另行議處，由國防部隨時察考，以觀後效」。孫立人從此在大眾目光前消失，直到1988年蔣經國總統病逝後，解除軟禁。隨著不再是禁忌話題，在海峽兩岸都出現大批「孫粉」。
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