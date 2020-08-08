連戰致哀李登輝原擬談話評功過 最後一刻決定不說了

聯合報 / 記者高凌雲
前副總統連戰（前排中）日前至台北賓館向病逝的前總統李登輝致哀，據悉原本連戰原先曾討論要表達對李登輝的歷史評價，最後卻沒有說出口。圖／聯合報系資料照片
前副總統連戰（前排中）日前至台北賓館向病逝的前總統李登輝致哀，據悉原本連戰原先曾討論要表達對李登輝的歷史評價，最後卻沒有說出口。圖／聯合報系資料照片

前總統李登輝逝世，前副總統連戰前往台北賓館致哀，外界形容連戰是盡釋前嫌，實情並非如此。據知情人士說，連戰邀集林豐正、曾永權、張榮恭等人，一同向李登輝病逝表達哀悼之意前，曾為了到場要說些什麼話，大家交換過意見，原本連戰要對李登輝造成國民黨分裂的一生功過，略為表達由歷史評價，連戰臨場卻沒有按照預先大家說好的，表達對李登輝的評價。

「國民黨被害慘」 舊識都認為該有表態

一位與連戰往來密切國民黨人士說，李登輝這人把國民黨害慘了，說國民黨是外來政權，害得國民黨變成是外省黨，本土選票都跑光了，李登輝當年扶持蔡英文，現在蔡英文當上總統，兩岸關係一如李登輝生前所設想，搞兩國論，如果未來幾個月兩岸發生衝突，李登輝的歷史評價就確定是負面的。

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