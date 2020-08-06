陸生來台「一日之內髮夾彎」 關鍵在陳明通一通電話

教育部昨發文各大學，開放所有境外在學學位生來台；到了傍晚突然變為「不開放陸生」，理由是「兩岸事務主管機關要求再審慎評估」。決策一日之內急轉彎，讓大學措手不及。據指出，教育部次長劉孟奇昨向媒體說明開放內容時，突然被幕僚叫出去兩分多鐘，回來後就改口，開放「不包含陸生」，轉折關鍵就是陸委會主委陳明通的一通電話。

根據本報追查，教育部日前曾針對開放境外生返台就學，發文請示中央流行疫情指揮中心。公文中提及「教育部考量目前境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，且檢疫場所除防疫旅館外，業於暑假期間納入經地方衛政單位檢核通過之校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，以及指揮中心提供500床的集中檢疫所，擬依作業延續性規劃及學校檢疫量，據以辦理後續境外生入境事宜。」