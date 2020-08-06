陸生來台「一日之內髮夾彎」 關鍵在陳明通一通電話

聯合報 / 記者馮靖惠黃國樑
教育部昨下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生來台。圖／聯合報系資料照片
教育部昨下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生來台。圖／聯合報系資料照片

教育部昨發文各大學，開放所有境外在學學位生來台；到了傍晚突然變為「不開放陸生」，理由是「兩岸事務主管機關要求再審慎評估」。決策一日之內急轉彎，讓大學措手不及。據指出，教育部次長劉孟奇昨向媒體說明開放內容時，突然被幕僚叫出去兩分多鐘，回來後就改口，開放「不包含陸生」，轉折關鍵就是陸委會主委陳明通的一通電話。

根據本報追查，教育部日前曾針對開放境外生返台就學，發文請示中央流行疫情指揮中心。公文中提及「教育部考量目前境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，且檢疫場所除防疫旅館外，業於暑假期間納入經地方衛政單位檢核通過之校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，以及指揮中心提供500床的集中檢疫所，擬依作業延續性規劃及學校檢疫量，據以辦理後續境外生入境事宜。」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

陸生 教育部 陸委會

相關新聞

陸生來台「一日之內髮夾彎」 關鍵在陳明通一通電話

教育部昨發文各大學，開放所有境外在學學位生來台；到了傍晚突然變為「不開放陸生」，理由是「兩岸事務主管機關要求再審慎評估」。決策一日之內急轉彎，讓大學措手不及。據指出，教育部次長劉孟奇昨向媒體說明開放內容時，突然被幕僚叫出去兩分多鐘，回來後就改口，開放「不包含陸生」，轉折關鍵就是陸委會主委陳明通的一通電話。

【1450吞台鐵2】「升官發財請走鐵路」 春露牽線者曝光？

本報今天報導「1450始祖」春露公司豪吞台鐵標案，春露是如何「進軍」宣傳經費不多的台鐵局始終成謎。據參與相關標案的人士指出，春露首次在台鐵「試水溫」，是在去年台鐵美學列車挨批，台鐵以小額採購委託春露拍攝影片、操作臉書，獲得回響後，台鐵美學設計諮詢審議小組代表吳漢中從中牽線。

【1450吞台鐵1】20頁陽春簡報奪600萬標案 1450始祖超高報價全揭露

本報獨家報導「1450案」始祖「春露有限公司」，歷經農委會網軍風暴後轉移進軍台鐵，先後在去年底、今年5月，兩度以遠超過市場行情價，高分拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」合計共1549萬元的標案。根據記者取得資料，春露公司僅靠一份20頁面橫式簡報，打敗東森、 爆米花等競標廠商，連常參與政府標案的業者看了都搖頭「從沒看過這麼『簡單』的建議書」。

【喬事有眉角2】立委收賄東窗事發 這3種說詞講不膩

許多立委涉及不法，都會把責任推給助理、辦公室主任，說自己不知情，這次SOGO經營權之爭爆出的立委收賄案，也也類似情況。前資深助理表示，這種說法未必完全是推託之詞，立法院確實有具體案例是助理或辦公室主任自己在外胡搞。但「通常案子會爆出來的，都和立委有關」。

【喬事有眉角1】「口碑」立委熱門 立院喬王其實是這3種助理

朝野多名立委涉嫌收賄介入SOGO股權之爭，甚至為殯葬業者喬事遭台北地檢署搜索、聲押，震撼政壇。此一事件，也讓立法院不分黨派立委、助理與政商間錯綜複雜關係搬上檯面。記者訪問一位曾在立院擔任助理多年、現在民間企業服務的人士，揭露民代們如何幫企業「解決問題」。他不諱言，其實這是立法院整體生態和政治文化問題，無關藍綠黨派。

【研所幼兒園化1】高教養巨嬰？教授嘆台大工科碩士生交不出論文「絕無僅有」

「研究所大學化、大學高中化」是許多人對高等教育的印象，廣設大學加上少子化，不僅大學已成基本學歷，考取碩士班也變得容易。一名台大工學院資深教授就感嘆，今年有兩個碩士生無法在期限內給他論文，甚至連基本的結果圖都沒完成，「這是絕無僅有的狀況。」有學者認為，研究所和大學已淪幼兒園化，根本成了「巨嬰」搖籃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。