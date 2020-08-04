【喬事有眉角2】立委收賄東窗事發 這3種說詞講不膩

聯合報 / 記者李光儀
檢調突襲搜索國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇與民進黨立委蘇震清等人立法院中興大樓辦公室。記者蔡晉宇／攝影
檢調突襲搜索國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇與民進黨立委蘇震清等人立法院中興大樓辦公室。記者蔡晉宇／攝影

許多立委涉及不法，都會把責任推給助理、辦公室主任，說自己不知情，這次SOGO經營權之爭爆出的立委收賄案，也也類似情況。前資深助理表示，這種說法未必完全是推託之詞，立法院確實有具體案例是助理或辦公室主任自己在外胡搞。但「通常案子會爆出來的，都和立委有關」。

說詞不外3個：借貸、政治獻金、助理亂來

立委幫企業、個人喬事、排憂解難，如果不涉及對價關係，通常不會有問題。但一旦涉及金錢來往，就會踩過「合情合法選民服務」的紅線。而從過去到現在，立委們東窗事發，對外說詞不外三個：借貸、政治獻金、助理亂來。是否是借貸或政治獻金，從案件的時間點可以看出因果關係；最複雜的，是把責任推給辦公室主任、助理，到底合不合理。

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