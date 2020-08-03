【研所幼兒園化1】高教養巨嬰？教授嘆台大工科碩士生交不出論文「絕無僅有」
「研究所大學化、大學高中化」是許多人對高等教育的印象，廣設大學加上少子化，不僅大學已成基本學歷，考取碩士班也變得容易。一名台大工學院資深教授就感嘆，今年有兩個碩士生無法在期限內給他論文，甚至連基本的結果圖都沒完成，「這是絕無僅有的狀況。」有學者認為，研究所和大學已淪幼兒園化，根本成了「巨嬰」搖籃。
碩士生連周報都不交 很少與教授互動
這名台大教授說，過去的學生再不好，也會把做的實驗稍作整理，拼拼湊湊看看是否可以像個論文過關。氣人的是這兩個碩士生連周報都不交，跟他的互動越來越少。「我不問，他們根本跟隱形人ㄧ樣。」他無奈表示，現在幾乎所有的大學生都想上研究所，目的是文憑，根本不認真做研究。
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