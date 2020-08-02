竹苗首見紫爆、臭氧飆破紀錄 罪魁禍首找到了
新竹、苗栗前晚8點左右，出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市空氣品質指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破108ppb，都是史上首見。環保署把原因指向昨天吹東風、天氣熱，在竹苗地區形成「背風渦旋」所致；但環保團體認為，這次反常讓在地汙染全數現形，也讓主管機關應變不及。
AQI飆到203 官員驚嚇：從來沒有這樣
「太奇怪了，從來不會這樣。」新竹市去年空品指標（AQI）平均為57.7，環保局官員看到前晚AQI最高飆到203嚇了一跳，該數字創下竹市空品測站首次達「非常不健康」紫爆等級紀錄，鄰近新竹縣竹東和湖口也衝到次一級的紅色警示，AQI雙雙達177。值得注意的是臭氧濃度，竹市8小時移動平均濃度衝到108ppb，每小時濃度也高達96ppb；同時間竹縣、苗栗每小時臭氧值也在80ppb左右。
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