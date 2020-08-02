竹苗首見紫爆、臭氧飆破紀錄 罪魁禍首找到了

聯合報 / 記者鄭朝陽
新竹、苗栗前晚空氣品質異常惡化，同時寫下空品紫爆、臭氧飆高新紀錄，竹科相關製程、交通廢氣都是汙染來源之一。圖／聯合報系資料照片
新竹、苗栗前晚空氣品質異常惡化，同時寫下空品紫爆、臭氧飆高新紀錄，竹科相關製程、交通廢氣都是汙染來源之一。圖／聯合報系資料照片

新竹、苗栗前晚8點左右，出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市空氣品質指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破108ppb，都是史上首見。環保署把原因指向昨天吹東風、天氣熱，在竹苗地區形成「背風渦旋」所致；但環保團體認為，這次反常讓在地汙染全數現形，也讓主管機關應變不及。

AQI飆到203 官員驚嚇：從來沒有這樣

「太奇怪了，從來不會這樣。」新竹市去年空品指標（AQI）平均為57.7，環保局官員看到前晚AQI最高飆到203嚇了一跳，該數字創下竹市空品測站首次達「非常不健康」紫爆等級紀錄，鄰近新竹縣竹東和湖口也衝到次一級的紅色警示，AQI雙雙達177。值得注意的是臭氧濃度，竹市8小時移動平均濃度衝到108ppb，每小時濃度也高達96ppb；同時間竹縣、苗栗每小時臭氧值也在80ppb左右。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新竹 紫爆 空氣品質 PM2.5 細懸浮微粒

相關新聞

竹苗首見紫爆、臭氧飆破紀錄 罪魁禍首找到了

新竹、苗栗前晚8點左右，出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市空氣品質指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破108ppb，都是史上首見。環保署把原因指向昨天吹東風、天氣熱，在竹苗地區形成「背風渦旋」所致；但環保團體認為，這次反常讓在地汙染全數現形，也讓主管機關應變不及。

台船董事長減薪去年又補領 工會批高鐵董總「假減薪」翻版

台船虧損嚴重，董事長鄭文隆宣布8月1日起，自願放棄每月25萬元本薪的九成多，只領法定基本工資2萬3800元，至公司轉虧為盈後再行回復薪水，以激勵全體員工士氣。但台船工會爆料，鄭兩年半前也帶頭減薪，但60名一級主管兩年間減去的1800多萬元，去年12月竟變成「寄薪」並全部領回，被形容是台灣高鐵董總假減薪翻版，質疑這回喊減薪，「到底是喊真的還是假的？」

公視董事批國際平台急卡 再度證明文化部隻手瓦解董事會

文化部委託公視規畫的國際影音平台前導案，因爭議不斷，今發新聞稿宣布終止，但爭議未平息，不少董事譴責文化部。贊成此案的董事徐瑞希在董事群組宣布即刻辭職，抗議文化部「說一套做一套」；反對此案的董事馮小非雖認為該案早該終止，但也質疑文化部此舉再度證實「不論有沒有董事會，決定權都在我。」

【光武揭密4】孤軍叢林中遭緬共追擊 卻得知被國防部長否認存在…

軍情局前副局長、中將退伍的翁衍慶，曾經派駐緬北光武部隊四年，經歷多次與緬甸政府或緬共游擊隊戰鬥。他記得一次撤退途中，部隊宿營時打開收音機收聽台灣消息。中央廣播電台的新聞報導提到，國防部長高魁元嚴正駁斥緬甸政府的不實指控，強調中華民國絕對沒有派軍隊侵入其領土....

蔣中正許願抗日勝利就蓋教堂 靠信仰度過來台最後時光

蔣中正在上海與宋美齡結婚後，即成為虔誠基督徒。他一生最光榮時刻─抗戰勝利，他將榮耀歸於基督教的天父，曾許願打敗日本侵略，就要建教堂奉獻。國共內戰失利，被迫下野，蔣中正還是靠著基督教信仰，度過危厄困頓的時光，來到台灣重整旗鼓。

翻轉國民黨修憲廢考監態度 馬英九是幕後關鍵推手

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，原本要對修憲廢考監議題定調，但卻成了「各言爾志」，重新回到不提黨版，各自提案、各自連署立場。據了解，國民黨中央黨部歷經近來的諸多爭議後，還是會提出黨的修憲立場。其中關鍵推手，是前總統馬英九。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。