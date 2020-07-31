台船董事長減薪去年又補領 工會批高鐵董總「假減薪」翻版
台船虧損嚴重，董事長鄭文隆宣布8月1日起，自願放棄每月25萬元本薪的九成多，只領法定基本工資2萬3800元，至公司轉虧為盈後再行回復薪水，以激勵全體員工士氣。但台船工會爆料，鄭兩年半前也帶頭減薪，但60名一級主管兩年間減去的1800多萬元，去年12月竟變成「寄薪」並全部領回，被形容是台灣高鐵董總假減薪翻版，質疑這回喊減薪，「到底是喊真的還是假的？」
台船：董座是真的減薪 大家都簽了文件
台船副總經理兼發言人周志明說，董座這次是真的減薪，其他主管的主管加給也不領，要等到公司賺錢再恢復。大家都簽了減薪文件，就算未來恢復薪資和加給，這段期間減的薪水也不會再補領。
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