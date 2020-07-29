公視董事批國際平台急卡 再度證明文化部支手瓦解董事會
文化部委託公視規畫的國際影音平台前導案，因爭議不斷，今發新聞稿宣布終止，但爭議未平息，不少董事譴責文化部。贊成此案的董事徐瑞希在董事群組宣布即刻辭職，抗議文化部「說一套做一套」；反對此案的董事馮小非雖認為該案早該終止，但也質疑文化部此舉再度證實「不論有沒有董事會，決定權都在我。」
公視高層5月底告知內部同仁將執行文化部4500萬元影音平台前導案以來，期間雖經歷6月董事會，但一直到7月16日董事會上，馮小非發現現場書面報告有國際影音平台相關文字，公視總經理曹文傑卻未口頭報告，此事才掀鍋，要求公視7月27日另開臨時董事會。
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