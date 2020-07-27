【論文歪風2】在職專班不敢得罪大咖學生 學校、教授與政商的「共犯結構」

聯合報 / 記者馮靖惠
中山大學表示，未來將明訂教師指導研究生人數限制，擬定明確的學位論文或技術報告指導原則，加強研究倫理教育，並縮短論文抄襲審定時間。圖／聯合報系資料照片
中山大學表示，未來將明訂教師指導研究生人數限制，擬定明確的學位論文或技術報告指導原則，加強研究倫理教育，並縮短論文抄襲審定時間。圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市長補選參選人李眉臻爆發論文抄襲，碩士在職專班的學術歪風被攤在陽光下，大學要招生賺錢，政府官員和警檢調人員要洗學歷，藉此加薪升職或為參選時幫學歷鍍金，商界人士則是到EMBA累積業界人脈。學者透露，大學老師通常對在職專班學生比較「體貼」，因為不想得罪這些「大咖學生」，通常修課的及格標準會放寬，撰寫論文的標準也是，交織成學校、教授與政商人士的共謀關係。

中山公共管理所專班 政界深造搖籃

李眉蓁中山大學中國與亞太區域研究所（時稱大陸所）95級碩士在職專班生，因論文涉抄襲，宣布放棄碩士學位。除了中山亞太所，中山大學公共事務管理研究所碩專班也是政界深造搖籃，總統府秘書長蘇嘉全、準監察院長陳菊都是該專班畢業生。

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