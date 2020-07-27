【公視之亂3】誰在超前部署？公視新聞部經理：我們的單純遭人利用

公視爆出受文化部委託密籌國際影音平台以來，為何趕到只能用一個月籌畫、半年完成，且非做不可，一直啟人疑竇。參與該案的公視新聞部經理蘇啟禎接受本報專訪表示，團隊原本只是本著新聞初心參與規畫，近日才知董事不知此計畫，憂心是否有人假公濟私、一路「超前部署」，新聞部同仁的單純遭利用。蘇啟禎今天在臨時董事會也當場宣布請辭。

被高層告知 預算來自救急的第二預備金

蘇啟禎7月22日發信給新聞部同仁，表明從5月27日接獲高層告知，文化部有意委託公視籌備英語影音頻道前導計畫，到最後發現該計畫未經董事會的始末。他表示，相關程序與溝通顯然出了問題，也讓他疑慮在董事會處於看守期的當下，是否該繼續推此重大政策議案。