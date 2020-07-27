【公視之亂3】誰在超前部署？公視新聞部經理：我們的單純遭人利用

聯合報 / 記者何定照
X公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」，新聞部有人憂心遭利用。圖／聯合報系資料照片
X公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」，新聞部有人憂心遭利用。圖／聯合報系資料照片

公視爆出受文化部委託密籌國際影音平台以來，為何趕到只能用一個月籌畫、半年完成，且非做不可，一直啟人疑竇。參與該案的公視新聞部經理蘇啟禎接受本報專訪表示，團隊原本只是本著新聞初心參與規畫，近日才知董事不知此計畫，憂心是否有人假公濟私、一路「超前部署」，新聞部同仁的單純遭利用。蘇啟禎今天在臨時董事會也當場宣布請辭。

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