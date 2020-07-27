許信良護陳菊錯攀監察院史 渾然不知國民黨CC派反蔣始末
許信良最近為了聲援陳菊擔任監察院長，撰文稱許1950年代是監察院的黃金年代，同時舉當時監察院彈劾行政院長俞鴻鈞以及調查孫立人案為例，許信良這是對歷史的攀附錯誤，渾然不知，當時的環境是國民黨黨內的派系鬥爭，鬥俞鴻鈞或者聲援孫立人，都是國民黨CC派成員站在反蔣立場的政治鬥爭。
1950年陳立夫離台 風光CC派頓時失勢
國民黨來台後進行改造，曾經盤據龐大勢力的CC派成了眾矢之的。1950年蔣中正總統復行視事後，請CC派領袖陳立夫離開台灣，原來在大陸風光一時的國民黨CC派，頓時失勢，CC派成員大量分散立法院、監察院，CC派成員藉引發政爭，表達反蔣，彈劾俞鴻鈞案就是CC派的反蔣大戲。
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