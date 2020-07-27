【公視之亂2】國際頻道規畫專訪蔡英文、唐鳳 董事怒轟「根本大外宣」
公視密籌國際影音平台，文化部長李永得先前指絕非「大外宣」。本報獨家取得該平台前導計畫規畫案，發現其引用蔡英文總統貼文談源起背景，新聞專題建議訪蔡英文、政務委員唐鳳，其他規畫案也多展現政府治理正面，公視董事怒轟「根本就是大外宣」，希望政治放過該平台，「不要讓民主台灣因此蒙羞」。
公視董事鄭自隆表示，民進黨早年一直講黨政軍退出媒體，但此案政府鑿痕甚深，表示自己指責的對象已非公視，而是總統府、行政院。他質疑，公視做國際頻道的法源有問題，做國際節目到底是要宣揚台灣價值或台灣政府價值，「北京央視也做得很好，但那到底是宣揚中國價值或中共價值？」
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