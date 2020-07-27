【公視之亂2】國際頻道規畫專訪蔡英文、唐鳳 董事怒轟「根本大外宣」

才協助民進黨贏得總統大選，卸下秘書長的職務，羅文嘉在豔陽下瞇著眼睛，彷彿身心靈都已回歸田園，攝影記者見農場有曳引機，指揮他爬上去拍照，羅文嘉嘴上還說，真的要爬嗎？人卻已作勢要登，絲毫沒有架子。他說，這是最好的結果，如果大選後留下，是不是還有他要的生活，他充滿懷疑。

2020-07-24 18:30