【公視之亂2】國際頻道規畫專訪蔡英文、唐鳳 董事怒轟「根本大外宣」

聯合報 / 記者何定照
公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」。記者黃義書／攝影
公視日前召開董事會，董事發現將執行文化部委辦的國際數位傳播計畫，質疑公視的獨立性，恐變成「大外宣」。記者黃義書／攝影

公視密籌國際影音平台，文化部長李永得先前指絕非「大外宣」。本報獨家取得該平台前導計畫規畫案，發現其引用蔡英文總統貼文談源起背景，新聞專題建議訪蔡英文、政務委員唐鳳，其他規畫案也多展現政府治理正面，公視董事怒轟「根本就是大外宣」，希望政治放過該平台，「不要讓民主台灣因此蒙羞」。

公視董事鄭自隆表示，民進黨早年一直講黨政軍退出媒體，但此案政府鑿痕甚深，表示自己指責的對象已非公視，而是總統府、行政院。他質疑，公視做國際頻道的法源有問題，做國際節目到底是要宣揚台灣價值或台灣政府價值，「北京央視也做得很好，但那到底是宣揚中國價值或中共價值？」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

公視 蔡英文 唐鳳

相關新聞

【公視之亂1】2封信戳破公視說謊 董事擬杯葛到底要求懲處

公視日前傳出接受文化部委託規畫國際影音平台，卻未先經董事會通過，引發董事不滿，要求公視今天上午召開臨時董事會報告。多位董事表示，公視總經理曹文傑等高層至今隱瞞董事該案規畫時程及內容，若今天在會上仍不吐實，將拒絕討論該案，「該停的就停」，以抗議政治介入及公視治理不當，也將要求懲處高層。

竹聯幫幫主卡位戰開打 仁堂「超前部署」擴大招攬壯聲勢

國內3大幫派之一的天道盟，去年由太陽會長「鐵霸」曾盈富接掌盟主，成為道上熱議話題，另一外省幫派竹聯幫，因現任幫主「么么」黃少岑近年顯少插手江湖事，傳聞將來若要交棒，旗下仁堂堂主「弘弘」最具實力拿下龍頭寶座，該堂目前也「超前布署」，陸續在各地招攬幫眾，壯大組織聲勢。

【公視之亂2】國際頻道規畫專訪蔡英文、唐鳳 董事怒轟「根本大外宣」

公視密籌國際影音平台，文化部長李永得先前指絕非「大外宣」。本報獨家取得該平台前導計畫規畫案，發現其引用蔡英文總統貼文談源起背景，新聞專題建議訪蔡英文、政務委員唐鳳，其他規畫案也多展現政府治理正面，公視董事怒轟「根本就是大外宣」，希望政治放過該平台，「不要讓民主台灣因此蒙羞」。

【勞保核彈4】前勞保局長抱憾退休 火線開嗆「改革方法就一個」

勞保年金改革成為政府下半年重點工作，勞動部正舉辦工作坊蒐集各方意見，不過改革是對一千萬勞工開刀，各方凝聚共識的難度頗高，也意見分歧。曾經參與兩次勞保年金改革版本的兩位勞保局前局長--石發基、羅五湖認為，目前政府的動作只是「緩兵之計」，直言「民粹討論結果就是動彈不得，一再錯失時機；勞保沒有大道理，就是政府要如何多撥補錢而已」，甚至認為「此事比兩岸、疫情問題都緊急」。

台灣當年曾要求納入核子保護傘 被美國潑冷水

最近美國參眾兩院都有議員提出台灣防衛法草案，草案中要求美國政府評估使用核子武器，嚇阻共軍侵犯台灣。關於動用核武這部分，美國行政部門目前並未表態，但台灣早在1978年12月就曾要求美方將台灣放在美國的核子保護傘下，當時遭到美國國務院悍然拒絕。

【綠戰友諍言5】衝到被年輕人制止 羅文嘉自嘲比林飛帆更憤青

才協助民進黨贏得總統大選，卸下秘書長的職務，羅文嘉在豔陽下瞇著眼睛，彷彿身心靈都已回歸田園，攝影記者見農場有曳引機，指揮他爬上去拍照，羅文嘉嘴上還說，真的要爬嗎？人卻已作勢要登，絲毫沒有架子。他說，這是最好的結果，如果大選後留下，是不是還有他要的生活，他充滿懷疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。