【公視之亂1】2封信戳破公視說謊 董事擬杯葛到底要求懲處

公視日前傳出接受文化部委託規畫國際影音平台，卻未先經董事會通過，引發董事不滿，要求公視今天上午召開臨時董事會報告。多位董事表示，公視總經理曹文傑等高層至今隱瞞董事該案規畫時程及內容，若今天在會上仍不吐實，將拒絕討論該案，「該停的就停」，以抗議政治介入及公視治理不當，也將要求懲處高層。

馮小非：公視有史以來最嚴重治理危機

「董事如果任行政高層這樣做，將都成罪人。」公視董事馮小非說，這是公視有史以來最嚴重的治理危機，文化部希望公視盡快在年底前完成此案，公視可能因為怕報告董事會橫生枝節，因此偷渡。如今文化部不願認此事，還要公視也不認，但如果這次黑箱開了先例，只怕未來行政高層都任政府插手。