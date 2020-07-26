竹聯幫幫主卡位戰開打 仁堂「超前部署」擴大招攬壯聲勢
國內3大幫派之一的天道盟，去年由太陽會長「鐵霸」曾盈富接掌盟主，成為道上熱議話題，另一外省幫派竹聯幫，因現任幫主「么么」黃少岑近年顯少插手江湖事，傳聞將來若要交棒，旗下仁堂堂主「弘弘」最具實力拿下龍頭寶座，該堂目前也「超前布署」，陸續在各地招攬幫眾，壯大組織聲勢。
和堂也有意角逐 成立「晉安會」布局
檢警掌握情資，竹聯幫除仁堂外，「戰鬥值」很高的和堂也有意角逐幫主大位，不久前還與平堂聯手，各自從堂口抽調精兵猛將，新成立一個神秘組織「晉安會」，該組織直屬么么指揮，角色類似竹聯幫傳統的捍衛隊。
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