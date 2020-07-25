台灣當年曾要求納入核子保護傘 被美國潑冷水
最近美國參眾兩院都有議員提出台灣防衛法草案，草案中要求美國政府評估使用核子武器，嚇阻共軍侵犯台灣。關於動用核武這部分，美國行政部門目前並未表態，但台灣早在1978年12月就曾要求美方將台灣放在美國的核子保護傘下，當時遭到美國國務院悍然拒絕。
1950年代 美曾在台部署屠牛士飛彈
美國曾在1950年代在台灣部署配備核子彈頭的屠牛士飛彈，屠牛士飛彈駐防台灣，是美國主動提出，美國國防部1956年7月通知國務院，將以配備屠牛士飛彈的第17戰術飛彈中隊駐防日本，17中隊的一個分隊以臨時任務方式，駐防台灣，希望國務院提供政治觀點的分析。美國國防部告訴國務院，核子武器不會隨著飛彈駐防日本。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言