台灣當年曾要求納入核子保護傘 被美國潑冷水

最近美國參眾兩院都有議員提出台灣防衛法草案，草案中要求美國政府評估使用核子武器，嚇阻共軍侵犯台灣。關於動用核武這部分，美國行政部門目前並未表態，但台灣早在1978年12月就曾要求美方將台灣放在美國的核子保護傘下，當時遭到美國國務院悍然拒絕。

1950年代 美曾在台部署屠牛士飛彈

美國曾在1950年代在台灣部署配備核子彈頭的屠牛士飛彈，屠牛士飛彈駐防台灣，是美國主動提出，美國國防部1956年7月通知國務院，將以配備屠牛士飛彈的第17戰術飛彈中隊駐防日本，17中隊的一個分隊以臨時任務方式，駐防台灣，希望國務院提供政治觀點的分析。美國國防部告訴國務院，核子武器不會隨著飛彈駐防日本。