【綠戰友諍言2】野百合看太陽花 羅文嘉：政治工作者不能停留在打嘴砲
曾經是扁政府時代的「政治金童」，也曾被黨內深綠點名為破壞團結的「十一寇」，羅文嘉退隱江湖多年，2019年在爭議聲中浮出檯面，接任民進黨秘書長幫忙打選戰，今年民進黨政權連任，羅文嘉選擇告別，再次淡出政壇，回歸山林田野，今年暑假，他的「水牛自然學校」重新開張，羅秘書長變身羅校長，暑假的水牛自然學校青少年營隊也熱鬧登場。
羅文嘉去年浮出檯面幫連任後 再次淡出政壇
「我不是東奔西跑的秘書長，我是俯首甘為孺子牛的羅校長。」羅文嘉自我定位，他說「水牛自然學校，正是我促使自己仍有被社會利用的價值。」
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