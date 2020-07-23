【綠戰友諍言1】羅文嘉看蔡英文警告腐化劇本「民進黨遲早會出事」

國民黨爆料立法院前院長蘇嘉全和侄子蘇震清以及多名綠委，在人力仲介業者安排下跳過駐外單位，帶著國營事業主管密訪印尼，促使駐印尼代表陳忠發電文給外交部警示。不過對於事發時間點，國民黨和相關人士卻各說各話，蘇嘉全等一行人出訪疑似為2016年而非電文所稱的2017年。對此國民黨內部也傳出「陰謀論」，推測是否匿名檢舉者故意錯植時間，一方面警告蘇嘉全、蘇震清等人，一方面又讓國民黨得不了分。

2020-07-22 17:00