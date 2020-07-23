【綠戰友諍言1】羅文嘉看蔡英文警告腐化劇本「民進黨遲早會出事」

聯合報 / 記者周佑政程平陳熙文
民進黨前秘書長羅文嘉去年重出江湖，大選後又「裸退」回到新屋老家，他接受本報專訪感慨，「民進黨已不是我所熟悉的政黨」。記者黃義書／攝影
民進黨前秘書長羅文嘉去年重出江湖，大選後又「裸退」回到新屋老家，他接受本報專訪感慨，「民進黨已不是我所熟悉的政黨」。記者黃義書／攝影

羅文嘉淡出政壇逾十年後，去年重出江湖，擔任民進黨秘書長，與前黨主席卓榮泰合力帶領民進黨打贏今年大選後，從執政團隊「裸退」，未再任黨公職。回憶過去一年執掌黨務，羅文嘉接受本報專訪感慨，「民進黨已不是我所熟悉的政黨」，羅也示警，民進黨有些處理事情的界線，超過他的理解，「我認為這遲早會出事」。

主張「黨政軍退出媒體」 海派卻掌握勢力

「黨政軍退出媒體」一直是民進黨長期的主張，曾經、民進黨為了打破國民黨壟斷的媒體生態，推動廣電三法修法，要求黨政軍退出媒體，羅文嘉率先在中常會發難後，時任民進黨主席的陳水扁當場要求民視董事長蔡同榮退出民視。時過境遷，如今，三立董事長林崑海為首的海派掌握媒體資源，對黨內指點江山、壯大自己的勢力。

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民進黨 羅文嘉 蔡英文

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