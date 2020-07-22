蘇嘉全爭議公文時間誤植？ 國民黨內傳陰謀論

聯合報 / 記者李光儀
國民黨爆料立院前院長蘇嘉全和侄子蘇震清透過人力仲介業者安排跳過駐外單位密訪印尼，由於爆料時間點有誤，國民黨內也傳出陰謀論。圖／聯合報系資料照片
國民黨爆料立院前院長蘇嘉全和侄子蘇震清透過人力仲介業者安排跳過駐外單位密訪印尼，由於爆料時間點有誤，國民黨內也傳出陰謀論。圖／聯合報系資料照片

國民黨爆料立法院前院長蘇嘉全和侄子蘇震清以及多名綠委，在人力仲介業者安排下跳過駐外單位，帶著國營事業主管密訪印尼，促使駐印尼代表陳忠發電文給外交部警示。不過對於事發時間點，國民黨和相關人士卻各說各話，蘇嘉全等一行人出訪疑似為2016年而非電文所稱的2017年。對此國民黨內部也傳出「陰謀論」，推測是否匿名檢舉者故意錯植時間，一方面警告蘇嘉全、蘇震清等人，一方面又讓國民黨得不了分。

沒浮水印 爆料公文應非正本

國民黨知情人士透露，此案爆料者是匿名檢舉，且已有一段時間。爆料者一開始出示的電文，就是後來公布的這份文件。不過當初拿到電文的國民黨人士，也認為這應該不是公文正本，因為正本公文會有單位浮水印；但檢舉者寄來的電文並沒有浮水印。

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蘇嘉全 國民黨 外交部

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