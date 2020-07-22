蘇嘉全爭議公文時間誤植？ 國民黨內傳陰謀論

國民黨爆料立法院前院長蘇嘉全和侄子蘇震清以及多名綠委，在人力仲介業者安排下跳過駐外單位，帶著國營事業主管密訪印尼，促使駐印尼代表陳忠發電文給外交部警示。不過對於事發時間點，國民黨和相關人士卻各說各話，蘇嘉全等一行人出訪疑似為2016年而非電文所稱的2017年。對此國民黨內部也傳出「陰謀論」，推測是否匿名檢舉者故意錯植時間，一方面警告蘇嘉全、蘇震清等人，一方面又讓國民黨得不了分。

沒浮水印 爆料公文應非正本

國民黨知情人士透露，此案爆料者是匿名檢舉，且已有一段時間。爆料者一開始出示的電文，就是後來公布的這份文件。不過當初拿到電文的國民黨人士，也認為這應該不是公文正本，因為正本公文會有單位浮水印；但檢舉者寄來的電文並沒有浮水印。