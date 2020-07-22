還原蘇震清印尼行 見副總統談移工與新南向政策
國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤，帶著國營事業一行，見印尼高層涉及牟私利。蘇嘉全、蘇震清提告自清，在外交部拒絕公開電文的情況下，印尼行到底做了什麼？為什麼要透過人力仲介業者安排拜會印尼副總統卡拉？都有待司法釐清。
藍營揭露外交部解密電文指控，蘇震清被指控2016年8月帶著中油、台糖、台鹽、唐榮等國營事業主管訪印，行程皆由高壽濤安排，但此趟行程卻未知會外交部及經濟部，且不願我國駐印尼代表處參與及提供協助。蘇嘉全更接著在同年9月初偕蘇震清到訪印尼，此趟行程也是由高壽濤的揚運集團安排。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言