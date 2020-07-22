還原蘇震清印尼行 見副總統談移工與新南向政策

國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤，帶著國營事業一行，見印尼高層涉及牟私利。蘇嘉全、蘇震清提告自清，在外交部拒絕公開電文的情況下，印尼行到底做了什麼？為什麼要透過人力仲介業者安排拜會印尼副總統卡拉？都有待司法釐清。

藍營揭露外交部解密電文指控，蘇震清被指控2016年8月帶著中油、台糖、台鹽、唐榮等國營事業主管訪印，行程皆由高壽濤安排，但此趟行程卻未知會外交部及經濟部，且不願我國駐印尼代表處參與及提供協助。蘇嘉全更接著在同年9月初偕蘇震清到訪印尼，此趟行程也是由高壽濤的揚運集團安排。