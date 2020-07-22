不只幫蘇嘉全喬？高壽濤疑讓新南向外籍生淪「黑工」

總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清訪印尼，國民黨指揚運集團董事長高壽濤穿針引線。高壽濤表示，以後誰還敢幫國家政府做事？不過，高壽濤過去行事就有爭議，2019年前立委柯志恩在立院教育及文化委員會質詢時曾爆料，中華東協文化經濟交流協會協辦的新南向產專班說明會，疑似讓新南向外籍生淪「黑工」。而當時該協會的理事長，就是高壽濤。

新南向產專班傳單 掛名講師有高壽濤

當時柯志恩在質詢時，拿出一份由新竹縣工業會主辦、中華東協文化經濟交流協會協辦的新南向產專班說明會傳單，邀請有意願、會缺工的會員廠商參加。傳單當中明確指出，正為人力缺口苦惱的廠商，新南向產專班可提供優質穩定的人力，且強調「外籍學員不佔外勞配額需要多少即可提出申請」、「寒暑假及假日打工則無須以超額工時計算薪資」，而傳單中掛名的講師之一，正是高壽濤。