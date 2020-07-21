【誰在A勞保3】職業工會30年暴增2千個 畸型發展背後是有利可圖？

聯合報 / 記者陳素玲
近30年來，職業工會數量從2000多個增加到4000多個，以致勞保制度改革過程中，工會形成的改革阻力更大，圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
近30年來，職業工會數量從2000多個增加到4000多個，以致勞保制度改革過程中，工會形成的改革阻力更大，圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

職業工會投保勞工，長期存在假勞工、真掛保，以及取巧拉高投保薪資領年金弊端。弔詭的是，近30年來，職業工會勞工數量只增加三成，職業工會數量卻從2000多個增加到4000多個，暴增超過2000個，增加一倍以上，以致勞保制度改革過程中，數量龐大的職業工會形成的改革阻力更大，難道成立職業工會有利可圖？

職業工會是特許獨占事業 可預收勞健保費

「職業工會當然有利可圖。」了解職業工會生態的知情人士說，「職業工會是工會的畸型發展結果，發展到現在，只辦勞健保業務，沒有其他會務的占大多數，又是政府特許的獨占事業，可以收會費、預收3個月勞健保費、每個人頭都還有政府的勞健保行政補助費。」

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