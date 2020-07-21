【誰在A勞保3】職業工會30年暴增2千個 畸型發展背後是有利可圖？

新冠肺炎疫情後，兩岸都有嚴格的隔離政策，具有慢性病的台商和台胞拿藥困難，藥品寄送往往被退件或刁難。東莞資深台商表示，台灣藥品用郵寄或快遞一直很難，多數台商都是請家人或友人攜帶入境。也有台商太太表示，只要在郵寄時附上台灣醫生診斷證明和醫師處方箋，有的還是可以收到。但北京市台辦表示，藥品因涉及入關藥品質量檢驗，不建議跨海郵寄，可以在大陸的「三甲醫院（類似台灣的醫學中心）」或涉外門診，取得相同替代的藥品。

2020-07-20 20:30