【公媒生波1】公視董事全還原！文化部出手還套招
7月20日晚上，公視突然發布聲明，表示所建構的「國際影音平台」前導計畫預算4000多萬元，正申請文化部專案核定中，預定明年正式上線。然而理應核定公視年度計畫並決定發展方向的公視董事表示，所謂公視向文化部申請補助一事，根本是雙方為掩飾國家介入，共同圓謊、套招。
未經董事會開國際頻道 公視發聲明澄清
國際影音平台是不少公視董事長年倡議的夢想，希望透過台灣自設的國際頻道，讓全球看到台灣，但從未在董事會得到回應。如今公視在董事不知情下，忽然發出一切已箭在弦上的聲明，讓董事們群情激憤，憂心「國家的手伸入公視」。
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