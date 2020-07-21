蘇嘉全靠高壽濤打通印尼之路 屢次「跳過」外交部大解秘
總統府秘書長蘇嘉全和立委蘇震清遭國民黨指控，跳過外交部到訪印尼會晤企業洽談合作備忘錄，疑圖謀私利，在背後穿針引線的就是揚運集團董事長高壽濤。高壽濤與民進黨高層關係良好，從2016年12月到2017年2月，不到三個月二次在蘇嘉全官邸共進官邸宴。
揚運董事長高壽濤 在府院有豐沛人脈
此外，2017年2月2日，印尼總統佐科威高級顧問恒佐上將來台，就未來台印雙方可著重交通運輸等項目發展進行考察。這次高壽濤不但又安排貴賓到立法院拜會蘇嘉全，也安排一行人拜訪總統府新南向辦公室主任黃志芳。高壽濤顯示他在府、立法院豐沛人脈、「完全吃得開」的實力。
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