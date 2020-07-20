【台商藥斷炊1】在台家屬寄藥救急 台商被陸當走私毒品送辦

新冠肺炎疫情造成兩岸人員往來不便，不少罹患慢性病的台商或台幹用藥「斷炊」，只能透過在台家人領藥寄送，結果卻因不熟悉大陸對管制用藥的規定，導致收到藥品後被當成毒品走私依法送辦。由於類似案件層出不窮，台商家屬們在群組內相互提醒避免誤觸法網，台商協會也透過管道向大陸有關單位反映，希望能考量疫情的特殊狀況，從人道角度處理類似案例。

2020-07-20 19:36