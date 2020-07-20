【台商藥斷炊1】在台家屬寄藥救急 台商被陸當走私毒品送辦
新冠肺炎疫情造成兩岸人員往來不便，不少罹患慢性病的台商或台幹用藥「斷炊」，只能透過在台家人領藥寄送，結果卻因不熟悉大陸對管制用藥的規定，導致收到藥品後被當成毒品走私依法送辦。由於類似案件層出不窮，台商家屬們在群組內相互提醒避免誤觸法網，台商協會也透過管道向大陸有關單位反映，希望能考量疫情的特殊狀況，從人道角度處理類似案例。
寄失眠藥沒申報 因成分被當走私毒品
一位在上海的陳姓台商家屬告訴本報，陳姓台商是憂鬱症患者，以往都是自行返台就診領藥，疫情爆發後，改由70多歲的母親在台灣代為領藥再寄到上海，陳母寄藥時雖附上藥袋、醫師處方箋，但未申報藥品，因此被認定為「走私」。此外，因為治療憂鬱症的抗憂鬱及失眠藥品中，有些成分與二級毒品相近，違反不得寄送禁藥的規定，就被當成「走私毒品」的人犯移送法辦。
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