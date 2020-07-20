【台商藥斷炊2】部分藥恐被提煉成毒品 不是有處方籤就能寄陸

聯合報 / 記者賴錦宏
北京市台辦表示，藥品因涉及入關藥品質量檢驗，不建議跨海郵寄，可以在大陸的「三甲醫院」，取得相同替代的藥品。圖／聯合報系資料照片
北京市台辦表示，藥品因涉及入關藥品質量檢驗，不建議跨海郵寄，可以在大陸的「三甲醫院」，取得相同替代的藥品。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情後，兩岸都有嚴格的隔離政策，具有慢性病的台商和台胞拿藥困難，藥品寄送往往被退件或刁難。東莞資深台商表示，台灣藥品用郵寄或快遞一直很難，多數台商都是請家人或友人攜帶入境。也有台商太太表示，只要在郵寄時附上台灣醫生診斷證明和醫師處方箋，有的還是可以收到。但北京市台辦表示，藥品因涉及入關藥品質量檢驗，不建議跨海郵寄，可以在大陸的「三甲醫院（類似台灣的醫學中心）」或涉外門診，取得相同替代的藥品。

抗憂鬱、助眠藥品 在陸是管制藥

據台商太太新天地公眾號，因疫情關係，兩岸往來不便，寄送藥品成了熱門話題。有因疫情無法返台慢性病人領取長期慢性病用藥。一些精神疾病的用藥，例如抗憂鬱、助眠藥的藥品，在大陸都是管制藥，很難寄入大陸。大多快遞公司不收件，許多台胞也會隨藥附通上醫生診斷證明，以便查核。

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台商 海關 憂鬱症 疫情

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