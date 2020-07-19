【紙容器之亂2】環保署試辦環保餐具外送 環團：不強制就沒效

聯合報去年根據盒餐業、紙容器回收業及官方等各項數據，推估全台一年至少用掉80億個紙容器，在外送業崛起及防疫需求下，未來紙容器用量看漲。環保署將推出紙容器減量的試辦獎勵措施，鼓勵餐飲業者改用環保餐具外送，並補助每家便當店等餐飲業者6500元，在店內設置紙容器回收設施，提高回收率。不過，改用環保餐具外送，南北反應兩樣情，環團則不看好。

初步選定雙北、台南 暫定9月起試辦

環保署打算與外送業者、環保餐具（租賃）業者及餐飲業者合作，初步選定台北、新北與台南試辦以環保餐具外送餐飲，暫定9月起跑。廢管處長賴瑩瑩表示，具體作法還在最後階段的討論中，大原則是自願性質的試辦，不論縣市政府、店家和消費者都出於自願，希望從中找到經驗，作為調整或擴大試辦規模的參考依據。