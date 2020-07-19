【紙容器之亂2】環保署試辦環保餐具外送 環團：不強制就沒效
聯合報去年根據盒餐業、紙容器回收業及官方等各項數據，推估全台一年至少用掉80億個紙容器，在外送業崛起及防疫需求下，未來紙容器用量看漲。環保署將推出紙容器減量的試辦獎勵措施，鼓勵餐飲業者改用環保餐具外送，並補助每家便當店等餐飲業者6500元，在店內設置紙容器回收設施，提高回收率。不過，改用環保餐具外送，南北反應兩樣情，環團則不看好。
初步選定雙北、台南 暫定9月起試辦
環保署打算與外送業者、環保餐具（租賃）業者及餐飲業者合作，初步選定台北、新北與台南試辦以環保餐具外送餐飲，暫定9月起跑。廢管處長賴瑩瑩表示，具體作法還在最後階段的討論中，大原則是自願性質的試辦，不論縣市政府、店家和消費者都出於自願，希望從中找到經驗，作為調整或擴大試辦規模的參考依據。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言