【紙容器之亂1】回收量暴增、使用量卻成謎 環團質疑環保署黑箱

聯合報 / 記者洪敬浤郭政芬鄭朝陽
防疫造成外送、外賣使用紙容器的數量暴增，環保團體質疑環保署一直不公布使用量，只會美化回收量數字，不利民眾回收及減量。記者潘俊宏／攝影
防疫造成外送、外賣使用紙容器的數量暴增，環保團體質疑環保署一直不公布使用量，只會美化回收量數字，不利民眾回收及減量。記者潘俊宏／攝影

上半年受疫情影響，餐飲外送、外賣量大躍進，造成紙容器使用量暴增，環保署統計今年1到5月紙餐具回收量，是去年同期的2到3倍，但實際用量卻成謎。環保團體質疑環保署長期黑箱作業，民眾根本不知道有多少紙容器被當成一般垃圾燒掉或掩埋，但公布的容器回收率卻高達7成以上，批評環保署很會做手腳美化數字。

今年回收量 較去年同期大增2到3倍

環保署公布今年1到5月廢紙容器的回收量，1、2月維持在8000多噸，3月起新冠肺炎疫情嚴峻，回收量增加到1萬1808噸，4月衝到1萬3740噸頂峰，5月略減至1萬2682噸；對比去年同期，數量都大增2到3倍。

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環保署 疫情 廢紙 資源回收

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