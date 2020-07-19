【紙容器之亂1】回收量暴增、使用量卻成謎 環團質疑環保署黑箱
上半年受疫情影響，餐飲外送、外賣量大躍進，造成紙容器使用量暴增，環保署統計今年1到5月紙餐具回收量，是去年同期的2到3倍，但實際用量卻成謎。環保團體質疑環保署長期黑箱作業，民眾根本不知道有多少紙容器被當成一般垃圾燒掉或掩埋，但公布的容器回收率卻高達7成以上，批評環保署很會做手腳美化數字。
今年回收量 較去年同期大增2到3倍
環保署公布今年1到5月廢紙容器的回收量，1、2月維持在8000多噸，3月起新冠肺炎疫情嚴峻，回收量增加到1萬1808噸，4月衝到1萬3740噸頂峰，5月略減至1萬2682噸；對比去年同期，數量都大增2到3倍。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言