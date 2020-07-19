被美國務卿叫到跟前痛罵 蔣經國撕不掉的親共標籤

最近坊間有關蔣經國日記的書本，提及蔣經國如何反對美國。僅從蔣經國日記其實無法對於美國與台灣的關係一窺全豹，蔣經國所以反美，實因美國勢力打壓蔣經國，甚至與國府內部親美反蔣勢力勾結，想扳倒蔣經國，蔣經國曾經被叫到美國國務卿面前挨罵，美國如此羞辱人，蔣經國能不反美，那真是要很大器度。

抗戰後期，在美國大使館親共勢力推動下，曾打算武裝中共，同時派遣武官到延安協助中共。國共內戰期間，美國禁運軍火，杯葛國軍軍事行動，最嚴重的時候，有3000輛卡車無法行駛，在東北必須拆三輛卡車的零件，才能確保一輛卡車正常行駛。美國的作為，蔣經國看在眼裡，腦袋清楚的人，大都知道美國不是可靠的盟友。