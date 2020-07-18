【誰在A勞保2】職業工會投保15%調薪巧門 竟無法源依據
勞保老年年金是勞工主要退休經濟來源，但是職業工會投保制度長期存在取巧弊端，導致勞保年金請領結構嚴重失衡，加速勞保財務惡化。記者追查後更發現，17年來助長職業工會勞工取巧投保的「15%巧門」，既沒有法源，也不是行政規則，完全只是勞保局當年為了控管投保薪資查核的「不成文規定」，如今成為拖垮勞保財務的「幫凶」。
無法確認薪資 年調幅15%內默許不查
對此勞動部表示，勞保薪資調整原則只有一個，那就是「核實申報」，勞動部從來沒有提過15%，「法制上也沒有這個規定」。外界所說的15%，是勞保局實務運作的方式之一，但每個個案不一樣，仍要按個案實際收入，相信不是每個個案都可以調15%。
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