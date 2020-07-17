【誰在A勞保1】假掛保真領錢 這個投保「竅門」成黑洞

失速的勞保財務問題，除了外界所知的繳少領多問題外，另一個嚴重衝擊財務，卻不能說的公開祕密，正是職業工會投保長期存在的取巧弊端，除了有不少假勞工在職業工會「假掛保、真領錢」，更因不少人長期低報投保薪資，等到最後幾年要領年金，才拉高投保薪資。

職業工會投保 長期存在取巧弊端

勞保統計數據顯示，職業工會投保人數只有勞保總投保人數五分之一，但是領取勞保年金總金額已經正式超越受僱勞工。只占五分之一的投保人數， 領取年金總額竟然比占五分之四的人多。原因就是職業工會因為投保薪資無法查核，多數人長期以基本工資投保，等到接近領取老年年金年齡時，開始墊高投保薪資，只要60個月(即五年)投保薪資達到4萬5800元，就可用最高標準領取年金，「大家一起A，勞保不倒得快才怪」。