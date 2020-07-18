【誰在A勞保1】勞保財務失速 這個投保巧門大有問題
失速的勞保財務問題，除了外界所知的繳少領多外，另一個嚴重衝擊財務卻不能說的公開祕密，正是職業工會投保長期存在的取巧弊端，除了有不少假勞工在職業工會「假掛保、真領錢」，更因不少人長期低報投保薪資，等要領年金前幾年，才拉高投保薪資。
職業工會投保 長期存在取巧弊端
勞保統計數據顯示，職業工會投保人數只有勞保總投保人數四分之一，但是領取勞保年金總金額已經超越受僱勞工，且四分之一的人領的竟然比四分之三的人多。原因正是職業工會因投保薪資無法查核，多數人長期以基本工資投保，等到接近領取勞保年金年齡時，才開始墊高投保薪資，只要有60個月（五年）投保薪資達到4萬5800元，就可用最高標準領取年金，「大家一起A，勞保不倒得快才怪。」
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