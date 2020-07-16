【口罩App揭密2】用藥偷天換日 醫師「取巧」其實是為你好？
健保署「全民健保行動快易通」App的健康存摺將民眾就診、用藥資訊透明化，今年因口罩預購下載人次增加，意外讓民眾成了醫療院所申報健保費的監督者。健保署雖根據民眾投訴，開罰部分A健保的診所，但健康存摺的開藥異常現象只是健保申報問題的冰山一角，醫界早已練就一套精細的「偷天換日」申報對策，印證那句「上有政策、下有對策」。
雲端藥歷僅供參考 醫師想開更有效的藥
「雲端藥歷內容不一定全是真的！」一名診所開業醫師坦言，診所向健保署申報的病況或用藥與實際不符，不一定是要A健保費，多數情況其實是醫師希望給患者更有效的藥，或患者要求多給藥，有些病症用藥有健保給付上限，醫師在此上限額度內盡量給病患方便，寧願少賺藥費，但藥歷上不會記載，避免健保署抽審時被審查醫師刪掉，看診院所還要被倒扣。
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