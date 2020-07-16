【口罩App揭密1】傻眼！健康存摺意外發現診所A藥費

聯合報 / 記者蔡容喬洪敬浤魏莨伊邱宜君
民眾透過「全民健保行動快易通」App預購口罩，意外從健康存摺功能內發現沒做的診療、沒領的藥，統統被醫療院所拿去報帳，投訴案件倍增。圖／健保署提供
民眾透過「全民健保行動快易通」App預購口罩，意外從健康存摺功能內發現沒做的診療、沒領的藥，統統被醫療院所拿去報帳，投訴案件倍增。圖／健保署提供

政府今年3月為解決口罩之亂，推出口罩實名制2.0，民眾用健保署「全民健保行動快易通」App預購口罩後，不少人順手查看自己的健保資訊及健康存摺，不看還好、一看卻發現多出許多沒做的診療、沒領的藥，疑似統統被醫療院所拿去報帳，疑似偷偷A了健保費；最近健保署統計上半年這類檢舉違規案件，接近去年一整年的量，今年民眾因查看健康存摺而檢舉的案件占總檢舉量的比率，是去年的2.5倍。

某診所提報多件行政疏失 遭停約3個月

更有民眾透過健康存摺發現未拿藥卻遭到診所申請藥費，怒而向健保局投訴。沒想到，該診所自己向健保局坦承、提報了80多件「行政疏失」案件，最後診所遭停約3個月，並追繳89萬點數。

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