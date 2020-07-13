海軍陸戰隊採購疑雲 前官員：軍方招標資格寬鬆到形同放水
海軍陸戰隊採購大型突擊艇登船工具組，得標廠商能否如期供貨問題引起爭議，曾經主辦軍品採購的官員說，軍方招標文件將投標資格訂得很寬鬆，形同放水，任何人，任何公司都可投標，軍方對於有關供貨能力的製造、供應、承做三件事情，沒有任何限制規定，運作空間很大，沒有原廠授權代理的廠商，就能夠因此拿到標案，至於將來會不會有維修服務的問題，軍方根本不在乎。
國防部：不能如期供貨 照合約罰款
陸戰隊登船工具組採購案引起爭議後，立法院外交國防委員會民進黨立委關切，找來國防部承辦人員詢問，立委質疑沒有合法授權的代理商，為何能拿到標案，國防部承辦人員顯然有疏忽。國防部告訴立委，軍方沒有義務查證這些文件的真偽，如果廠商到時候不能如期供貨，就按照合約罰款。
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