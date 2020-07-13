【大同牽線人2】陳榮泉跨足物流、有線電視 還是紙風車幕後推手

理著平頭，短小精幹，常一身運動衫、牛仔褲在全台各地集貨處跑來跑去的新竹物流前營運長陳榮泉，多數人對這位歐吉桑或許很陌生，但他經手的事業，從貨運物流到家中的有線電視，都是耳熟能詳。而愛好藝文的他，也是紙風車劇團的長期贊助者。

2020-07-13 16:00