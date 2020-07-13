【大同牽線人2】陳榮泉跨足物流、有線電視 還是紙風車幕後推手

聯合報 / 記者何醒邦
促使黃國昌參選大同獨董的物流大老陳榮泉。圖／聯合報系資料照片
促使黃國昌參選大同獨董的物流大老陳榮泉。圖／聯合報系資料照片

理著平頭，短小精幹，常一身運動衫、牛仔褲在全台各地集貨處跑來跑去的新竹物流前營運長陳榮泉，多數人對這位歐吉桑或許很陌生，但他經手的事業，從貨運物流到家中的有線電視，都是耳熟能詳。而愛好藝文的他，也是紙風車劇團的長期贊助者。

成立超過80年的仰德集團，旗下事業除了上市的士林電機、國賓飯店，還有新竹物流、士林開發、新豐高爾夫球場等，是老字號本土企業，集團創辦人許金德曾任省議會副議長、自立晚報董事長，政商實力雄厚，與台泥辜家、新光吳家、味全黃烈火及大同林挺生等，都是早期知名本土企業主。集團現由第三代長子許育瑞接掌。

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