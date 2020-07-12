不只網紅節目 政治人物也付錢上政論成「走後門」選舉廣告

監察院公布2020總統大選政治獻金收支狀況，意外揭露蔡英文、韓國瑜上網路節目「博恩夜夜秀」都有付費。製作博恩夜夜秀的薩爾泰娛樂公司更表示，2019年至2020年選戰期間，「藍綠白黃橘的錢都有收」。曾擔任政論節目製作人的媒體界人士透露，不只博恩夜夜秀，連一般的政論節目，政治人物「花錢上節目」的情況也很普遍。每逢選舉，有些電視台甚至有業務人員會主動向候選人推銷，形同走後門的選舉廣告。

各新聞台都有不少政論節目，觀眾各取所需，也都有固定的收視群眾。由於不同立場的觀眾，都會傾向看不同的政論節目，在這些節目上曝光，就成了政治人物迅速累積聲量和知名度的最快途徑。其中三立電視台更以此為根基，吸納一大批綠營政治人物，造就了民進黨的「海派」。如今海派已經成為民進黨的主要派系之一，握有舉足輕重的力量，其主播林楚茵甚至被民進黨提名為不分區立委。