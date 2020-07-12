沒人要當雇主…外展移工4度流標 未上路先夭折？
在經濟部強力要求下，勞動部正修法首開先例，同意在彰濱工業區試辦外展移工，將由非營利團體擔任雇主聘雇50名外勞，派給廠商使用，卻出師不利，不但被勞團砲轟移工派遣化，學者也不看好。眼看勞動部月底將完成法規修正，經濟部卻四次流標，沒人願意當「雇主」，使得這個移工30年來最大變革的試辦方案，會不會未上路就夭折？令人關切。
承擔食宿、空窗期薪資 非營利團體沒人敢接
外展指的是指派人員至機構外的服務或工作。據了解，非營利團體不但要負擔移工的膳宿、勞健保成本，甚至包括沒工可派的薪資，沒有非營利團體敢來經營。經濟部工業局坦言流標，但對流標次數不願意多說；官員說，勞動部還在修法程序，等完成法制作業再說。但相關人員私下擔心，無利可圖，要找到願意擔任外展機構的團體不樂觀。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言