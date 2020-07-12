沒人要當雇主…外展移工4度流標 未上路先夭折？

聯合報 / 記者陳素玲
台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這有農戶申請外展移工，希望解決缺工問題。 圖／聯合報系資料照片
台南柳營八翁酪農區飼養乳牛著稱，這有農戶申請外展移工，希望解決缺工問題。 圖／聯合報系資料照片

在經濟部強力要求下，勞動部正修法首開先例，同意在彰濱工業區試辦外展移工，將由非營利團體擔任雇主聘雇50名外勞，派給廠商使用，卻出師不利，不但被勞團砲轟移工派遣化，學者也不看好。眼看勞動部月底將完成法規修正，經濟部卻四次流標，沒人願意當「雇主」，使得這個移工30年來最大變革的試辦方案，會不會未上路就夭折？令人關切。

承擔食宿、空窗期薪資 非營利團體沒人敢接

外展指的是指派人員至機構外的服務或工作。據了解，非營利團體不但要負擔移工的膳宿、勞健保成本，甚至包括沒工可派的薪資，沒有非營利團體敢來經營。經濟部工業局坦言流標，但對流標次數不願意多說；官員說，勞動部還在修法程序，等完成法制作業再說。但相關人員私下擔心，無利可圖，要找到願意擔任外展機構的團體不樂觀。

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移工 職災

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