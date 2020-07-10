【獨訪管爺4】歷劫歸來「爺們」霸氣消失 找回了自信幽默
如果你對管中閔還留著，那個在擔任國發會主委被綠委嗆要刪除年終獎金時豪氣地說「做爺們的還怕這個」，或是國民黨醞釀換柱時在臉書痛批「膽敢做掉洪秀柱，我就帶隊大家衝中央黨部」的大砲印象，那麼，可能要失望了。
當時險失明遇拔管風波 猶看不到盡頭
第一次見到管中閔，是在前年8月，當時拔管風波已持續八個多月，猶看不到盡頭。面對府院黨的全力追殺，管中閔現身舉行記者會，他當時形容自己身處在漆黑不見五指的房子，時時身處不知踩下一步是否就會墜入深淵的恐懼，表情驚恐、眼神黯淡。當時管剛歷經視網膜剝離險些失明，這樣的描述不只是比喻，更出自親身體驗。
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