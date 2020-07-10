【獨訪管爺4】歷劫歸來「爺們」霸氣消失 找回了自信幽默

外界將今年應屆畢業生稱為「新冠世代」，一踏入社會面對的卻是前所未有的就業冰河，一場百年大疫，加深的恐不止是貧富差距，還有世代落差與對立。曾歷經太陽花學運的台大校長管中閔坦言，這件事給他相當大的撞擊，他看到了年輕人的恐懼與不滿。他說，台灣這批「失落的一代」，最不幸的就是遇到台灣經濟最糟的時候，當年輕人發現所有的努力都得不到成果，薪水沒漲，買不起房，「努力了20年，只走了一小步，這是一個很大的挫折。」

2020-07-10 06:00