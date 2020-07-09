【光武揭密1】滇緬深山的國軍基地 讓陳虎門看得起雞皮疙瘩

聯合報 / 記者程嘉文
曾是江南案當事人，出獄後回到情報工作，官拜少將退役的陳虎門（後左二），年輕時也曾奉派前往滇緬邊區，成為光武部隊一員。 記者侯永全／翻攝
曾是江南案當事人，出獄後回到情報工作，官拜少將退役的陳虎門（後左二），年輕時也曾奉派前往滇緬邊區，成為光武部隊一員。 記者侯永全／翻攝

1949年中華民國政府退守台灣， 雲南地區的國軍退入緬、泰、寮邊境，在當地建立反共游擊武力，並多次擊敗緬甸政府的圍剿。拜小說《異域》之賜，台灣民眾對這支孤軍並不陌生。對當代歷史較有涉獵的讀者，更會知道在1953與1961年，孤軍在國際壓力下，兩度大規模撤回台灣。官兵與眷屬落地生根，中壢的忠貞社區、南投的清境農場，都是著名的聚落。

在兩場大撤退後，就官方說法，游擊戰士都已回到「自由祖國」懷抱。直到1980年代初期「送炭到泰北」運動，期間20多年，遼闊且偏遠的西南邊區，除了外電偶爾傳出以種植鴉片著稱的「金三角」消息，似乎和台灣根本沒有關係，社會大眾也沒人注意。

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