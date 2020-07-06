【勞保核彈3】潛藏債務破10兆 新舊制切割是靈藥還炸藥

國民黨智庫「國家政策研究基金會」上周成立「趨勢暨數據分析」和「產業暨新創研究」中心，希望讓智庫轉型，和產業、民意接軌。不過，產業新創中心召集人簡榮宗，同時也是與智庫副董事長連勝文關係密切的「兩岸暨跨境創新創業交流協會」理事長，有藍營人士擔心這會有「瓜田李下」的問題。對此智庫表示，是借重簡榮宗的長才，推動中心的業務。

2020-07-05 18:48