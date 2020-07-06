【勞保核彈3】潛藏債務破10兆 新舊制切割是靈藥還炸藥
為拆除勞保的財務炸彈，勞動部已舉行4場勞保年金改革工作坊，聽取各方意見。據指出，官方首次提出勞保新舊制財務切割方案，獲得不少支持，不少學者也認同，認為若要落實世代正義，將舊的勞保債務與改革後方案切開，年輕世代比較能接受，切開後降低所得替代率的平衡費率只11%（目前勞保費率為10%）。不過，潛藏債務已經超過10兆元，政府如何接手債務是最大難題。
勞保局前局長反對：切割會掀擠兌潮
對於勞保新舊制財務切割方案，兩位前任勞保局局長都反對，痛斥「這是沒有實務經驗的人才會提的方法」、「完全只是一種想像」，甚至直言「一切割，大家一恐慌，勞保馬上擠兌、馬上倒」。
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