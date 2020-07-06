海軍陸戰隊突擊艇採購又爆爭議 得標商疑無原廠授權
海軍陸戰隊採購18艘特戰突擊艇案，因為軍火商藉國艦國造政策爭搶採購大餅，紛紛擾擾多年後，今年上半年完成造艇工程決標，由台灣廠商得標。最近進行攀船工具組招標，傳出得標廠商沒有歐洲A廠原廠合法授權代理的爭議，引發其他廠商抗議。
陸戰隊突擊艇採購案一開始就紛爭不斷，最初因為軍方將造艇與其他配備綁成一整個標案，遭外界質疑可能有藉規格綁標之嫌，軍方才將造艇與其他附屬裝備採購分案處理，除造艇外，另分通訊設備、紅外線裝備、攀船工具組等，其中攀船工具組最近由U公司得標，傳出疑似沒有獲得原廠同意輸出裝備的合法授權，遭其他廠商質疑軍方處理草率。
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