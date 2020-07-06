海軍陸戰隊突擊艇採購又爆爭議 得標商疑無原廠授權

陸媒東南衛視兩名駐台記者因違反規定，被要求今日上午離境，艾珂竹是其中一人，接到通知時，她正在梨山做採訪前置，被移民官奪命連環叩追回台北。在台多年落得匆匆離開，離台前受訪，艾忙著取消既定的採訪，也遺憾的表示，「一天之內，突然那麼多媒體記者都指責自己違規，竟然用這樣的字眼做她駐點生活的總結，感到錯愕也很遺憾。」

2020-07-03 15:33