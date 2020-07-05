連勝文兩岸協會人馬進駐智庫 國民黨內部憂「瓜田李下」
國民黨智庫「國家政策研究基金會」上周成立「趨勢暨數據分析」和「產業暨新創研究」中心，希望讓智庫轉型，和產業、民意接軌。不過，產業新創中心召集人簡榮宗，同時也是與智庫副董事長連勝文關係密切的「兩岸暨跨境創新創業交流協會」理事長，有藍營人士擔心這會有「瓜田李下」的問題。對此智庫表示，是借重簡榮宗的長才，推動中心的業務。
趨勢中心、產業新創中心 上周成立
國民黨智庫「趨勢暨數據分析中心」和「產業暨新創研究中心」上周五（3日）同時成立，國民黨主席江啟臣當天也出席揭牌儀式。江啟臣當時表示，現在的趨勢如沒有以數據分析做為基礎，就很難精確判斷與預估，這些趨勢跟數據，對於政策的研發、擬定，扮演非常關鍵的角色。
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