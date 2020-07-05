補破網！未上市櫃股票交易「有錢人避稅大窟窿」 竟是當年立法疏失

財政部日前預告修法，個人未上市櫃股票交易所得明年將恢復課徵20%的最低稅負，防堵部分有錢人藉此「合法節稅」。問題是，會出現這個租稅漏洞，竟是當年立法院推動停徵證券交易所得稅的修法疏失，導致5年來成為有心人避稅的手段，由於這個漏洞被有心人愈鑽愈大，在行政院長蘇貞昌支持下，財政部長蘇建榮決定出手「補破網」，是蔡英文第二任的首件加稅法案。

蔡英文連任後 首件加稅法案

民眾趕在5月底前繳完房屋稅，6月底前還要申報繳納個人綜合所得稅，正想準備喘一口氣時，有汽機車代步的民眾這幾天又接到燃料使用費繳納通知書，繳費稅似乎成了民眾生活的日常。當多數民眾乖乖繳稅，卻有不少人利用稅制漏洞「節稅」，變相懲罰誠實的納稅人，形成另一種租稅不公，其中利用未上市櫃股票交易所得免稅就是其中一例。