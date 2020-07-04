陸委會逆轉不修港澳條例細則 蘇貞昌是關鍵

香港國安法實施，港人憂心對於未來言論空間將受到嚴重限縮，而為了援助去年反送中運動的抗爭者，陸委會在7月1日國安法生效的同日， 掛牌運作「台港服務交流辦公室」。陸委會原有意修改港澳條例施行細則第25條，對尋求庇護的港人從如何認定接收、給予身分到生活安置，做出明確規定，後來卻無疾而終。據了解，原因就是行政院長蘇貞昌一人反對而作罷。

中共5月下旬舉行全國政協、人大政兩會，釋出將訂定香港國安法後，蔡英文總統即表示要給予爭取民主的港人「人道救援」，她在5月27日民進黨中執會前發表談話表示，她與蘇貞昌討論並達成共識，將由行政院組成專案，對於香港朋友提出「人道救援行動方案」，專案將由陸委會主責，盤整相關資源，對港人「居留、安置、照顧」進行完整規畫。