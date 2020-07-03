東南衛視記者被奪命連環叩下山 遺憾駐台生活「違規」畫句點

陸媒東南衛視兩名駐台記者因違反規定，被要求今日上午離境，艾珂竹是其中一人，接到通知時，她正在梨山做採訪前置，被移民官奪命連環叩追回台北。在台多年落得匆匆離開，離台前受訪，艾忙著取消既定的採訪，也遺憾的表示，「一天之內，突然那麼多媒體記者都指責自己違規，竟然用這樣的字眼做她駐點生活的總結，感到錯愕也很遺憾。」

奪命連環叩 移民官一度要追上山

時間回到7月1日，艾珂竹正在台中梨山一帶，為了一個旅遊節目採訪作前置作業，一切原本一如往常，但到了下午3時左右，卻接到了移民署的電話，被要求馬上回台北見面洽談。