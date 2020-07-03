傳蘇貞昌親自下令 東南衛視駐台記者「即刻離境」
陸委會大動作要求兩名東南衛視駐台記者限期離境，據了解，此事與三個男人有關，民進黨立委邱志偉及基進黨立委陳柏惟主張「陸媒不得在台製作矮化台灣的節目」，並向行政院關切。行政院長蘇貞昌跳過主管機關文化部，直接指揮移民署，要求兩名記者離境。
蘇貞昌：2記者期限到、沒被延長 剛好而已
行政院發言人丁怡銘則表示，相關部會是因違規事實明確、依法行政，所謂「院長因立委抱怨才處理」與事實不符，勿以訛傳訛。另外政府並非將兩名記者驅逐出境，只是因為從事與目的不符的行為，而不再允許其延長停留，請兩名中國記者盡快離境而已。蘇貞昌受訪時也說，這兩個記者期限到了，沒有被延長，也是剛好而已。
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