福隆工程廢土發現絕跡96年「海米」 監委允諾原地保留
福隆海水浴場以北的鹽寮舊社海濱棄置多年的工程廢棄土，今年發現消失96年的極危物種「海米」。原本監察院要求清理廢土，交通部觀光局東北角風景管理處6月召開專家會議，建議將海米保存。當初糾舉此案的監察委員田秋堇受訪時允諾，「保護珍稀植物是第一優先」，全區定期人工撿拾工程廢土即可，責任追究暫先擱置。
歪打正著 海米差點遇怪手挖土浩劫
福隆的「黃金沙」珍貴稀有，長年政策是「不外運」。但10年前，福容貝悅飯店、公路總局台2線工程，將黃金砂堆置在潮間帶，裡頭卻夾雜瀝青、石磚、混凝土等營建廢棄物。監察院近年調查核四重建碼頭對附近鹽寮、福隆海域生態突堤影響時，意外發現這項疏失。
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