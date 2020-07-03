福隆工程廢土發現絕跡96年「海米」 監委允諾原地保留

總統府前資政邱創煥辭世，邱創煥出生日據時代，苦讀出身，他在民國41年同時考試通過普檢、高檢、普考、高考，一年連中四元，是台灣高普考史上少見的例子。與邱創煥同榜的還有林洋港、黃尊秋等人，三人後來分別當上考試院長、司法院長、監察院長，都是台籍菁英中的翹楚。邱創煥還有一個紀錄，他只有小學畢業，卻能以高考資格通過大學研究所入學考試。

2020-07-03 11:29