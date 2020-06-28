【實驗教育夭折2】實驗教育貴鬆鬆卻拿幽靈學籍 教授揪家長告政府

目前參與非學校型態實驗教育的家庭，因為缺乏經費補助，幾乎得自負全部辦學成本，學費價格動輒超過數十萬元，導致常被批評為貴族化教育。參與創辦多所實驗學校的政治大學教育系教授鄭同僚表示，目前國中小「非學實驗教育」的孩子，依規定要掛學籍在公立學校，但沒有經費補助，「有點像幽靈學籍」，他號召家長出面對所在地方政府提起訴訟，告政府沒有盡到照顧強迫教育階段孩子依法就學需要，爭取透過法院裁定甚至大法官釋憲，在不用修法推教育券的情況下，得到地方政府的回應。

2020-06-28 19:15