【實驗教育夭折2】實驗教育貴鬆鬆卻拿幽靈學籍 教授揪家長告政府
目前參與非學校型態實驗教育的家庭，因為缺乏經費補助，幾乎得自負全部辦學成本，學費價格動輒超過數十萬元，導致常被批評為貴族化教育。參與創辦多所實驗學校的政治大學教育系教授鄭同僚表示，目前國中小「非學實驗教育」的孩子，依規定要掛學籍在公立學校，但沒有經費補助，「有點像幽靈學籍」，他號召家長出面對所在地方政府提起訴訟，告政府沒有盡到照顧強迫教育階段孩子依法就學需要，爭取透過法院裁定甚至大法官釋憲，在不用修法推教育券的情況下，得到地方政府的回應。
學費「高貴」 實驗教育經營3難處
目前中央政府僅規定國民義務教育階段辦理非學校型態實驗教育應設學籍，但是否是認學籍人頭數編列學校預算，或依學籍人數計算班級數再依編制標準給教師員額，是地方縣市政府權責。各地方政府的做法不一。
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