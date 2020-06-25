大巨蛋停工5年默默長大 看柯市府內部角力過程

聯合報 / 記者魏莨伊鄭朝陽
2015年被台北市政府勒令停工的大巨蛋，幾近「完工」的外觀讓很多人感到納悶。圖／聯合報系資料照片
2015年被台北市政府勒令停工的大巨蛋，幾近「完工」的外觀讓很多人感到納悶。圖／聯合報系資料照片

2015年被台北市政府勒令停工的大巨蛋，幾近「完工」的外觀讓很多人疑問：「不是停工嗎？怎麼好像已經蓋好了。」甚至有民意代表質疑柯市府放水。大巨蛋在停工逾5年之後，不僅蛋體默默地長好長滿，北市府也在6月22日簽准遠雄的建照變更案，最快端午連假後就可復工，背後有一段柯市府團隊的角力過程。

大巨蛋外觀越蓋越好 防颱、防鏽必要工項

事實上，外界看到大巨蛋外觀越蓋越好，只是防颱、防鏽、防淹等公共安全的必要工項，照理說蛋體內部還是一片荒蕪，才需要北市府簽准建照變更，依新建照的要求，重新調整內部的空間、防火區畫、逃生動線等細節。

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大巨蛋 柯文哲 公安

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