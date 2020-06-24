吞曲棍球案番外篇 監委搞小動作施壓司法？

剛獲蔡英文總統提名續任的監委高涌誠，因提案彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，引發檢方反彈。司法院職務法庭6月30日將對陳隆翔案宣判，但高涌誠23日以監察院司法及獄政委員會召集人身分，率另外5位監委巡察司法院，由於時間點敏感，被質疑干預審判獨立。高涌誠昨聲明，巡察去年就已排定。

陳隆翔彈劾案，起因民進黨前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷造勢場合，指控國民黨候選人林滄敏擔任曲棍球協會理事長詐領補助款，還嗆聲「如果說法不實就吞曲棍球」。承辦檢察官陳隆翔認定林未涉案，只對協會秘書長緩起訴。去年5月14日，監察院通過高涌誠、蔡崇義提案彈劾陳隆翔，交由司法院組成職務法庭審理。